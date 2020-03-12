الجيش الليبي يعلن تدمير أهداف تركية شرقي مصراتة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، يوم الاثنين، إن قوات سلاح الجو والمدفعية دمرت عدة أهداف تركية شرقي مصراتة.

وأضاف اللواء المسماري، أن إدارة الاستطلاع وإدارة الاستخبارات العسكرية تأكدت من وجود تحشيد كبير للعصابات الإرهابية شرق مصراتة، وتركيب الجيش التركي تقنيات عسكرية ورادارات.

وأشار الناطق باسم الجيش الليبي إلى أن الأهداف التركية التى قام الجيش بتدميرها تضمنت محطة “رادار” من نوع “سكاي غارد” بالكلية الجوية مصراتة ومجموعة أهداف مختلفة.

فضلا عن ذلك، شملت الأهداف مدفعية صاروخية من عيار 107 م بمنطقة بوابة الستين قرب بوقرين، ومنظومة صاروخية تركية للدفاع الجوي من نوع “ارليكون” بالكلية الجوية مصراتة.

وأكد أن العمليات ما زالت مستمرة لتدمير باقي الأهداف، والتي تشكل تهديداً عسكريا لقوات الجيش الليبي شرق مدينة مصراتة.

وشدد الجيش الليبي على أن تحرك هذه القوة وتركيب هذه القدرات العسكرية الضخمة يشكلان خرقاً للهدنة المعلنة منذ الثاني عشر من يناير الماضي، بعد رصد تهديدات وتوعد بمهاجمة القوات من قبل قادة العصابات الإرهابية.