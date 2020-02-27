الجيش الليبي يعلن مقتل 7 عسكريين أتراك في طرابلس

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أعلن مصدر عسكري ليبي استهداف الجيش الليبي للشق العسكري في قاعدة معيتيقة الجوية الواقعة في ضاحية جنزور بالعاصمة طرابلس يوم الخميس.

ووفق النقيب سليمان الطايع، من غرفة عمليات المنطقة الغربية، فإن الضربة استهدفت موقعا به جنود وضباط أتراك يقومون بإعادة تأهيل غرفة العمليات التي قصفها طيران الجيش ليلة الأربعاء وأسفرت عن مقتل 10 مسلحين أغلبهم جنود وضباط أتراك.

وأشار الطايع، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن الضربة أسفرت عن مقتل 7 جنود أتراك خلال سلسلة غارات شنها الطيران الحربي على الموقع العسكري التركي بقاعدة معيتيقة.

في سياق متصل، أكد اللواء مبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة، في تصريح إعلامي له يوم الخميس، أن ضربات دقيقة نفذها الجيش الليبي مستهدفا موقعا في قاعدة معيتيقة، مضيفا أن الضربة نجحت في تحقيق الهدف منها .

وأوضح اللواء الغزوي أن الضربة أسفرت عن مقتل عدة عناصر من العسكريين الأتراك، مبينا بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي وصفه بـ“ رجب المعتوه “ سيصرح بعد أيام ناعيا 7 من جنوده في إدلب السورية وليس طرابلس الليبية.

وحول القتلى الذي سقطوا في هذه الغارة أوضح مصدر بقاعدة معيتيقة لـ“إرم نيوز“ أن القتلى الأتراك في هذه الغارة بينهم الضابط التركي ”ضياء الدين محمد أدو“ .