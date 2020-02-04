الجيش الليبي يقصف مصراتة

أكد الجيش الليبي، الثلاثاء، أن قواته الجوية قصفت آليات عسكرية تابعة لميليشيات مصراتة في منطقة البغلة والواقعة جنوب منطقة زمزم وتحديدا في الطريق الرابط بين منطقة زمزم والجفرة شرق مصراتة.

جاء ذلك رداً على ميليشيا “لواء الصمود” التي يقودها صلاح بادي والمحسوبة على تنظيم الإخوان والتي تحركت منذ أمس من مدينة مصراتة نحو منطقة بوقرين جنوب المدينة، قبل أن تكون هدفا لغارات جوية من سلاح الجو التابع للجيش الليبي.

وكان صلاح بادي، قائد ميليشيا “لواء الصمود” التابعة لقوات الوفاق والمحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين، أعلن ليل الاثنين، الانقلاب على الهدنة التي التزمت بها الأطراف المتحاربة في مؤتمر برلين حول ليبيا، ويعمل المجتمع الدولي على تعزيزها، ودعا ميليشيات مصراتة إلى الحشد للمعركة القادمة.

كما أكد بادي الذي يقود أكبر وأقوى الميليشيا المسلّحة في مقطع فيديو نشرته الصفحات التابعة لقوات الوفاق على مواقع التواصل الاجتماعي، مواصلة العمليات القتالية في منطقة أبو قرين والوشكة الواقعتين بمدينة مصراتة، لاستعادتهما من الجيش الليبي الذي سيطر عليها قبل أسبوع، كما دعا ميليشيا مصراتة إلى الخروج للدفاع عن مدينتهم والحشد للمعركة القادمة.

وقال بادي المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ نوفمبر 2018 بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا، “هذا الوضع” في إشارة إلى الهدنة “لا يرضاه أحد وسوف نتجه شرقاً وغرباً، وسيلتف علينا الأحرار الثوار، وسنسطر هذه الملاحم كما سطرتها هذه المدينة (مصراتة) في 2011”.

هذا ويسيطر الجيش الليبي، منذ نحو أسبوعين، على مناطق القداحية والهيشة والوشكة وأبوقرين بالكامل الواقعة شرق مدينة مصراتة، بينما بدأت ميليشيا مصراتة الحشد لاستعادة السيطرة عليها ودفعت أمس الاثنين بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور القتال شرق المدينة.