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الجيش الليبي ينسحب من ملف "المصالحة الوطنية"

منذ 59 دقيقة
المشير خليفة حفتر

المشير خليفة حفتر

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أعلن ممثلو القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، انسحابهم من المشاركة في ملف المصالحة الوطنية، ردّا على سحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرار ضم قتلى وجرحى قوات الجيش إلى “هيئة الشهداء”. حسبما ذكرت قناة ليبيا الحدث.

ونقلت القناة عن بيان للجيش أن المجلس الرئاسي أقصى نفسه بنفسه وحكم بعدم أهليته لتولي ملف المصالحة الوطنية، بعد خضوعة للتهديدات، وطالب الاتحاد الأفريقي باختيار شريك أفضل لقيادة هذه المهمة بعيدا عن التسييس والمماطلة.

وأشار إلى أن قوات الجيش قدمت أغلى ما تملك لدحر الإرهاب وتحرير مدن بنغازي ودرنة والجنوب منه وإرجاعهم للدولة، لافتا إلى أنه من أبسط الحقوق هو رعاية ذوي الشهداء وتمكينهم من حقوقهم.

وكان المنفي سحب قراره بضم قتلى وجرحى قوات الجيش الليبي إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين في حكومة الوحدة الوطنية، بعد تعرضه لموجة احتجاجات داخل طرابلس وصلت إلى حدّ اقتحام مقرّه، ومعارضته من طرف نائبه علي اللافي.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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