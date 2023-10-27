الجيش المصري: "مسيّرة" مجهولة سقطت قرب مستشفى في طابا

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، أنّ طائرة مسيرة مجهولة الهوية تحطمت صباح اليوم الجمعة بالقرب من مبنى مستشفى في مدينة طابا على البحر الأحمر، بالقرب من حدود شبه جزيرة سيناء مع “إسرائيل”، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

وذكر المتحدث في بيان، أنّ “الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية”.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلًا عن مصادر أن صاروخًا أصاب مدينة طابا على بعد نحو 220 كيلومترًا من قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وقالت القناة إن الصاروخ ضرب منشأة طبية في طابا، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل.

وتقع طابا على الحدود المصرية مع مستوطنة إيلات على البحر الأحمر. فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بحادث أمني وقع خارج حدوده.