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الجيش المصري يستعرض تدمير دبابة "ميركافا" الإسرائيلية أمام السيسي

منذ 6 دقائق
مدفعية الجيش المصري على تخوم غزة

مدفعية الجيش المصري على تخوم غزة (رويترز)

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استعرضت القوات المسلحة المصرية بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تدربياتها الخاصة كيفية مجابهة الدبابات الإسرائيلية “ميركافا” وتدميرها.

وقامت قوات الجيش المصري خلال جولة تفقدية أجراها الرئيس السيسي اليوم لمقر الأكاديمية العسكرية المصرية والإطلاع علي أحدث البرامج العلمية والتدريبية للطلبة العسكريين، باستعراض تدمير الدبابة الإسرائيلية ودراسة عيوب أنظمة الحماية الخاصة بالدبابة “تروفي”.

يذكر أن دبابات “ميركافا” تتوزع أجهزة نقل الحركة في القسم الأمامي لهيكلها، لكن نموذج Merkava Mk2 الذي كان يُنتج لغاية نهاية الثمانينيات عاجز عن التصدي للقذائف والصواريخ الحديثة المضادة للدبابات.

أما وزنها المفرط 63000 كيلوغرام فيمنع الدبابة من التحديث الفعال. وتم تزويدها بمدفع 105 ملم وسرعتها القصوى على الطريق المعبدة 45 كلم/ساعة فقط.

أما نموذج Merkava Mk3 فهو أكثر تطويرا، ولديه مدفع أملس عياره 120 ملم، وتم تزويده بنظام قيادة النيران الحديث. لكن وزنه ازداد إلى 65000 كلغ.

وكانت كل تلك الدبابات تُخزن خلال فترة طويلة في مستودعات الجيش الإسرائيلي، إلا أن حالتها التقنية تعتبر مقبولة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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