الجيش الهندي يصل إلى روسيا للمشاركة في مناورات عسكرية

قالت وزارة الدفاع الهندية الخميس إن جنودا من الجيش وصلوا إلى روسيا للمشاركة في مناورات عسكرية تستمر أسبوعا، وذلك بعد أيام من إبداء الولايات المتحدة قلقها إزاء أي دولة تجري تدريبات مع روسيا الآن.

وقالت الحكومة الهندية إن قواتها تشارك بانتظام في مناورات متعددة الأطراف في روسيا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، وموسكو هي أكبر مورد للمعدات العسكرية لنيودلهي.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن كتيبة من الجيش “وصلت إلى موقع التدريبات وستجري خلال الأيام السبعة المقبلة مناورات مشتركة تشمل تدريبات ميدانية مشتركة ومناقشات قتالية وتدريبات على القوة النارية”.

وأعلنت موسكو في أواخر يوليو تموز أنها ستجري مناورة “فوستوك”، أي شرق، في شرق البلاد، على الرغم من حربها المستمرة منذ ستة أشهر في أوكرانيا حيث تكبدت خسائر فادحة في القوات والعتاد، وتشارك أيضا في المناورات كل من الصين وروسيا البيضاء ومنغوليا وطاجيكستان.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير الثلاثاء إن “الولايات المتحدة لديها مخاوف حيال أي دولة تمارس تدريبات مع روسيا بينما تشن حربا وحشية غير مبررة على أوكرانيا”.