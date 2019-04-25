الجيش اليمني يتقدم بصعدة..ويحرر جبل الأذناب الاستراتيجي

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أعلن مصدر عسكري تحقيق الجيش الوطني اليمني تقدما جديدا في مديرية رازح بمحافظة صعدة شمال غرب البلاد، حيث استطاع الجيش وبإسناد من قبل التحالف، تحرير جبل الأذناب الاستراتيجي في رازح.

وأفاد المصدر بأن مدفعيات الجيش الوطني قصفت بشكل مكثف تجمعات وتحصينات عناصر جماعة الحوثي في رازح، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لهم.

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وفي وقت سابق، أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في محور كتاف شرقي محافظة صعدة.

ورصد الجيش الوطني تحركات الطائرة الاستطلاعية التي تسيرها الميليشيات عن بعد في سماء منطقة وادي سحامة بالقرب من مركز مديرية كتاف.

وتم إسقاط الطائرة بالتزامن مع استهداف الجيش تحركات للحوثيين في نفس المنطقة وقتل 8 منهم، فيما لاذ من تبقى بالفرار.

 

 

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