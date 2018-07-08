الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة.. ومقتل 10 حوثيين

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حرَّر الجيش اليمني، ليلة أمس السبت، مواقع جديدة في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، بعد اشتباكات عنيفة خاضها ضد ميليشيا الحوثي.

وأفاد مراسل “العربية” أن الجيش بدعم التحالف تمكن من السيطرة على سلاسل جبال الزور والخشباء وقطع خطوط إمداد الميليشيا في جبهة العطفين والمليل شرق صعدة.

وأفادت مصادر أن العملية الهجومية التي نفذها الجيش اليمني ضد الحوثيين، أسفرت عن مقتل 10 عناصر وجرح آخرين واستعادة أسلحة متنوعة وبعض الآليات.

إلى ذلك، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار تقدم الجيش الوطني اليمني، وبدعم من قوات التحالف في جميع جبهات القتال خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة.

وأكد التحالف مقتل 341 عنصراً من عناصر #الميليشيات_الحوثية في الـ72 ساعة الماضية.

وأضاف أن العمليات العسكرية تمكنت من إرباك #منظومة_الاتصالات_العسكرية الحوثية بصعدة، بعد تدمير منظومة الاتصالات التي كانت تقع في مديريتي حيدان ورازح بصعدة، مشيراً إلى أنها كانت تشمل تقنيات متقدمة

المصدر اليمن – هاني الصفيان