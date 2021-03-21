الجيش اليمني يحقق تقدما ويكبد الحوثي خسائر فادحة في مأرب

أعلنت مصادر رسمية يمنية أن الجيش اليمني تمكن من قلب معايير المعارك في مدينة مأرب، مرجحةً أن يعلن الجيش سيطرته التامة على المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال استمرار المعارك على ما هي عليه.

كما كشفت المصادر أن الجيش حقق مزيدا من التقدم في الكسارة بعد معركة عنيفة دامت لساعات طويلة مع الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني.

تزامناً، اتهم محافظ مأرب، “سلطان بن علي العرادة”، الميليشيات الحوثية باستهداف المناطق السكنية والمأهولة خلال هجومها الذي شنته على المدينة منذ شهر شباط الماضي، لافتاً إلى أن الميليشيات قصفت المدينة خلال فترة الهجوم بنحو 27 صاروخاً بالستياً، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.

وكان الجيش اليمن قد أعلن خلال الساعات الماضية عن مقتل 30 عنصراً تابعاً لميليشيات الحوثيين، خلال المواجهات بين الطرفين على جبهة هيلان محافظة مأرب، مشيراً إلى أن العناصر القتلى سقطوا في كمينين نفذها عناصر الجيش اليمني لمجموعات حوثية خلال محاولتها التقدم باتجاه مواقع عسكرية تابعة للجيش اليمني في المنطقة.

كما وصل إجمالي قتلى الميليشيات الحوثي خلال الأيام الثلاثة الماضية، إلى 90 قتيلاً، حيث أكد الجيش في بيانٍ له الأربعاء، سقوط 60 قتيلاً من عناصر ميليشيات الحوثي خلال المواجهات على جبهة مأرب، مشيراً في بيانٍ له أن كتائبه خاضت خلال الساعات الماضية، عدة معارك ضد الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني.