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الجيش اليمني يدمر زورقين مفخخين للحوثي بالبحر الأحمر

26 - فبراير - 2022
التحالف يدمر زورقين حوثيين مفخخين

التحالف يدمر زورقين حوثيين مفخخين

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تمكنت وحدات بحرية للجيش اليمني بدعم من التحالف، السبت، من تدمير زورقين مفخخين لمليشيات الحوثي قبالة سواحل حجة بالبحر الأحمر.

وقال الجيش اليمني، في بيان له، إن قوات التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة دمرت زورقين مفخخين تابعين لمليشيات الحوثي أثناء محاولتهما اجتياز المياه الإقليمية في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن العملية تمت قبالة السواحل اليمنية من محافظة حجة التي تنتشر فيها وحدات بحرية للمنطقة العسكرية الخامسة، مدعومة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية.

يأتي ذلك ضمن الأعمال العدائية المستمرة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانية، لتهديد الملاحة الدولية، وفي مساع إرهابية لتحويل البحر الأحمر إلى ساحة معركة مفتوحة.

وتستخدم المليشيات الحوثية زوارق نوع “بلو فيش” ذات المحرك، و”شارك 33″ ذات المحركين وهو جيل جديد نشرته مؤخرا، بعد أن تقوم بتفخيخها بمتفجرات من صناعة إيرانية” وإطلاقها عبر آلية توجيه تلفزيوني.

وتشير العديد من الإحصائيات إلى أن التحالف العربي وحلفاءه من القوات المشتركة نجحوا في إحباط أكثر من 40 هجوما ضد حركة الشحن الدولي بزوارق مفخخة وألغام بحرية منذ بداية 2021، فيما وثقت تقارير أممية انطلاق هذه الهجمات البحرية من ميناء الحديدة.

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