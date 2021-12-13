الجيش اليمني يستعيد مواقع من الحوثي في مأرب

أكد الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا تحقيقه تقدما ميدانيا في معارك خاضها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك”، بأن “قوات الجيش اليمني نفذت بإسناد طيران التحالف العربي، هجوما واسعا في في جبهة سلسلة جبال البلق الشرقي الاستراتيجية، تمكنت إثر المعارك من استعادة مواقع عدة بينها موقعا الشبكة والإريلات”.

وأضاف المصدر أن “الجيش اليمني تمكن خلال هجومه العكسي من التقدم وسط معارك عنيفة بمختلف الأسلحة إلى منطقة اللجمة وذلك بعد أيام من سيطرة جماعة الحوثيين عليها”.

وأشار إلى أن تقدم القوات الحكومية أتى بعد وصول تعزيزات عسكرية تضم نحو 35 آلية ومقاتلين إلى مأرب دعما وإسنادا لقواته المرابطة في جبهة البلق القبلي، موضحا أن المعارك أوقعت 42 قتيلا وعشرات المصابين من الجانبين.

بدورها، قالت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين إن طيران التحالف العربي، استهدف يوم الأحد بـ25 غارة محافظة مأرب، تركزت 21 غارة منها على البلق في مديرية الوادي جنوب المحافظة، فيما استهدفت 4 غارات مديرية صرواح غربها.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل أكثر من 200 مسلح من جماعة الحوثيين وتدمير 21 آلية عسكرية، إثر تنفيذه 35 عملية استهداف ضد الجماعة في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.