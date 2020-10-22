استمع لاذاعتنا

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية في الجوف

منذ 7 دقائق
طئرة حوثية مسيرة- أرشيفية

طئرة حوثية مسيرة- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش اليمني، مساء الأربعاء، عن إسقاط طائرة استطلاع مسيرة، تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، في سماء محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وقال الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني ”سبتمبر نت“: ”تمكنت القوات المرابطة في جبهة السليلة والوجف في مديرية الشغف بمحافظة الجوف، من إسقاط طائرة استطلاعية، تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية“.

وأضاف أن، الطائرة الاستطلاعية، ”كانت تحاول تصوير مواقع ومعسكرات قوات الجيش“.

وأشار إلى أن ”ميليشيات الحوثي، كثفت في الأونة الأخيرة، من تسيير طائراتها المتفجرة والاستطلاعية، بعد أن تلقت الهزائم الكبيرة طيلة الأسابيع الماضية، في جبهات شمال وشرق الجوف، والتي يتعامل معها أبطال الجيش، ويعملون على إسقاطها وتدميرها“.

وعلى صعيد آخر، شنت قوات الجيش اليمني، مساء الأربعاء، قصفا مدفعيا، استهدفت من خلاله مواقع وتمركز عناصر ميليشيات الحوثي، في محافظة مأرب شمال شرق البلاد.

وقالت مصادر عسكرية: ”استهدف قصف قوات الجيش اليمني، مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي، في جبهتي صرواح وهيلان غرب محافظة مأرب“.

وبحسب المصادر، فقد ”أسفر القصف، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات المتمردة، بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها“.

المزيد من أخبار العالم

المناظرة الأحيرة بين ترامب وبايدن قبل الانتخابات
الانتخابات الأمريكية..المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن
أمريكا تبيع تايوان صواريخ كروز
أمريكا تستفز الصين وتوافق على بيع تايوان صواريخ كروز بـ”مليار دولار”
عناصر حزب الله في سوريا
المرصد : مقتل 3 عناصر لحزب الله في قصف القنيطرة الأخير جنوب سوريا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الثورة اللبنانية
مرحلة متفجرة تنتظرنا.. واستعدوا لإنقلابات جذرية!
العثور على غواصة الشبح
العثور على “غواصة هتلر” المختفية منذ الحرب العالمية الثانية
العالم ينتظر لحظة الوصول للقاح كورونا
كورونا
عجز عنه العلماء..مراهقة تتوصل إلى ابتكار جديد لتوفير علاج لكورونا