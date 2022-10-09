الجيل "زد" يتحدى خامنئي في إيران... سنقاتل!

دخلت الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني في إيران أسبوعها الرابع رغم الحملة الأمنية الدامية التي شنتها السلطات.
وتسللت شعلة الغضب إلى الجامعات والمدارس، حيث رددت الطالبات شعارات ضد السلطة والحكم، داعيات بالفم الملآن إلى “رحيل الملالي” وسقوط “الديكتاتور” في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
كذلك هتف الشباب في العديد من الشوارع رغم الانتشار الأمني، “الموت للظالم”.
إلى ذلك، تبنى المتظاهرون تكتيكات جديدة لإيصال رسائلهم، في ظل القيود التي فرضت على خدمة الإنترنت بهدف عرقلة محاولات التجمّع ومنع انتشار صور الحملة الأمنية.
فقد علق البعض لافتة ضخمة على جسر فوق طريق “مدرّس” السريع الذي يمر في وسط طهران “تحمل عبارة لم نعد نخاف.. سنقاتل”.
كما رجل في تسجيل انتشر بين الإيرانيين على مواقع التواصل، وهو يبدّل كلمات لافتة حكومية كبيرة كُتب عليها “الشرطة في خدمة الشعب” إلى “الشرطة قتلة الشعب”.
إلا أن رئيس البلاد، ابراهيم رئيسي لم ير في أصوات الشباب الصادحة هذه إلا “ذباباً”، إذ وصفهم خلال مخاطبته الأساتذة والطلاب في جامعة الزهراء في طهران، أمس بـ “مثيري الشغب” والذباب!
لكن بعيدا عن تلك التوصيفات، يجمع العديد من المراقبين على أن توقاً غير مسبوق للتغيير ظهر بين أوساط الجيل الجديد أو أؤلئك الشباب الضليعين بشؤون الإنترنت، بل هم وليدة تلك التكنولوجيا الحديثة، أو ما يعرف بالجيل “زد” .
وفي هذا السياق، رأت كايلي مور جيلبرت، الخبيرة في الشؤون الإيرانية والرهينة السابقة في طهران أن “عامل الخوف في إيران حطمه شباب البلاد الشجعان”، بحسب ما نقلت عنها صحيفة التلغراف البريطانية اليوم الخميس.
كما أوضحت أن جيل الشباب في إيران لم يعرف قط حكومة غير “الجمهورية الإسلامية”، ولم يعرف زعيماً أو حاكما غير خامنئي.
وأضافت قائلة “نخب النظام كبيرة في السن، على الرغم من أن 60 في المائة من سكان البلاد تقل أعمارهم عن 30 عامًا.”
إلى ذلك، أشارت إلى أن “هذا الجيل الشاب، مثل الشباب في جميع أنحاء العالم، يتوق إلى حرية التعبير عن أنفسهم والعيش بالطريقة التي يرونها مناسبة، فشيخوخة إيران الدينية ببساطة لا علاقة لها بحياتهم”
يذكر أن الاحتجاجات كانت تواصلت أمس السبت في طهران وغيرها من المدن في البلاد لاسيما في محافظة كردستان (غربا) للأسبوع الرابع على التوالي.