الأثنين 20 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 14 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحبوب السعودية تشتري نحو مليون طن من القمح

منذ ساعة واحدة
شعار المؤسسة العامة للحبوب في السعودية

شعار المؤسسة العامة للحبوب في السعودية

A A A
طباعة المقال

ذكرت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية (الاثنين 14-11-2022) إنها اشترت ‭1.009‬ مليون طن من القمح في مناقصة دولية للشحن في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران 2023 بمتوسط سعر 382.56 دولار للطن.

وطلبت المناقصة قمحا صلدا بمكون بروتين نسبته 12.5 بالمئة للتسليم في الموانئ السعودية في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران. وأُغلقت المناقصة يوم الجمعة.

وقال محافظ المؤسسة أحمد الفارس في بيان إن المناشئ المعروضة كانت من الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا، وكان للبائع خيار اختيار المنشأ.

وفي آخر مناقصة لها في 24 أكتوبر تشرين الأول، اشترت المؤسسة 566 ألف طن من قمح الطحين الصلد للوصول في الفترة بين مارس آذار وأبريل نيسان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يزور خيرسون بعد أيام على الانسحاب الروسي
سيرغي لافروف
نقل وزير الخارجية الروسي إلى المستشفى بعد وصوله إلى إندونيسيا
سامح شكري
رئيس مؤتمر المناخ كوب27: الوقت ليس في صالحنا والعالم يراقب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
بشرى للبنانيين.. عشر ساعات من الكهرباء في هذا التاريخ!
الدولار
دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟
حسام حبيب وشيرين
نحن لا ندعم المدمنين.. اعلامية تهاجم شيرين بعد عودتها لحسام حبيب