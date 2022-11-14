الحبوب السعودية تشتري نحو مليون طن من القمح

ذكرت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية (الاثنين 14-11-2022) إنها اشترت ‭1.009‬ مليون طن من القمح في مناقصة دولية للشحن في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران 2023 بمتوسط سعر 382.56 دولار للطن.

وطلبت المناقصة قمحا صلدا بمكون بروتين نسبته 12.5 بالمئة للتسليم في الموانئ السعودية في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران. وأُغلقت المناقصة يوم الجمعة.

وقال محافظ المؤسسة أحمد الفارس في بيان إن المناشئ المعروضة كانت من الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا، وكان للبائع خيار اختيار المنشأ.

وفي آخر مناقصة لها في 24 أكتوبر تشرين الأول، اشترت المؤسسة 566 ألف طن من قمح الطحين الصلد للوصول في الفترة بين مارس آذار وأبريل نيسان.