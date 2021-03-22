الحجرف يرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتي تهدف للتوصل لحل سياسي شامل من خلال وقف إطلاق نار تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال الحجرف إن هذه المبادرة تعكس الحرص الكبير والرغبة الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية، ولكي ينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار بعد سنوات من الحرب، نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي علي الشرعية، استمرار التدخلات الإيرانية، ودعمها للمليشيات الحوثية لأطالة أمد الحرب التي طالت مقدرات اليمن، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.