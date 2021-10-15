الجمعة 9 ربيع الأول 1443 ﻫ - 15 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحدود الأمريكية مفتوحة أمام الأجانب الملقحين اعتباراً من هذا التاريخ

منذ ساعة واحدة
الحدود الأمريكية مفتوحة أمام الأجانب الملقحين اعتباراً من نوفمبر

الحدود الأمريكية مفتوحة أمام الأجانب الملقحين اعتباراً من نوفمبر

A A A
طباعة المقال

أكد البيت الأبيض نية الإدارة الأميركية إعادة فتح حدود البلاد أمام المسافرين الأجانب الذين خضعوا للتطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارا من الشهر القادم.

وذكر مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض، كيفين مونوز، على حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة، أن تطبيق سياسة السفر الجديدة التي تتيح للمسافرين الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة جوا وبرا دخول البلاد شريطة خضوعهم للتطعيم ضد كورونا سيبدأ اعتبارا من الثامن من نوفمبر القادم.

ووفقا لهذه السياسة الجديدة، سيحتاج المسافرون المطعمون القادمون للولايات المتحدة جوا إلى الخضوع لفحص كورونا قبل ما لا يزيد عن ثلاثة أيام من الرحلة.

وكانت الولايات المتحدة قد أغلقت حدودها أمام المسافرين من معظم دول العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين والبرازيل والهند، في مارس 2020 في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا في أراضيها.

وكان مصدر في البيت الأبيض قد كشف في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن إعادة افتتاح الحدود البرية ستأتي على مرحلتين، في أولاهما سيشترط التطعيم لحركة السفر “غير الضروري” فقط، ثم سيشمل هذا الشرط جميع المسافرين الأجانب اعتبارا من أوائل يناير.

    المزيد من أخبار العالم

    مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل
    جوزيب بوريل: مستعد لاستقبال الإيرانيين في بروكسل ولكن الوقت ينفد!
    منشأة لتخزين الغاز
    أسعار الغاز في أميركا إلى ارتفاع وسط مخاوف من شتاء صعب
    شعار منظمة الصحة العالمية
    “عدم التسامح”.. خطة جديدة لمنظمة الصحة للتصدي للانتهاكات جنسيّة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالفيديو.. مصرع مُسلح من حزب الله خلال محاولته إطلاق قذيفة صاروخية
    مستشفى-تعبيرية
    بالأسماء: هؤلاء هم جرحى الرصاص في مستشفى الساحل
    ميليشيا حزب الله
    “حزب الله” يهدد من جديد