الحديدة.. الفريق الأممي ينشر آخر نقاط مراقبة وقف النار

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استكملت لجنة الرقابة الأممية وتنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال الهندي، أباهيجيت جوها، الثلاثاء، نشر نقاط المراقبة لوقف إطلاق النار بمدينة الحديدة، غرب اليمن، بتثبيت النقطة الرابعة والأخيرة.

وأكد بيان للإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه تم تثبيت النقطة الرابعة المشتركة في حي منظر الشعبي جنوب مدينة الحديدة، موضحاً أن النقطة الرابعة هي آخر نقاط الارتباط التي أعلنت عنها لجنة المراقبة الدولية في مرحلتها الأولى.

وتضم نقاط المراقبة الأربع التي تم تثبيتها منذ السبت بمدينة الحديدة على التوالي في قطاعات: الخامري- كيلو8، ومدينة الصالح، كيلو16، وحي منظر، ضباط ارتباط من القوات المشتركة والميليشيات الحوثية، ومراقبين من الأمم المتحدة.

وتتولى النقاط، بحسب الاتفاق، مراقبة تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم.

وأوضح المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، أن المرحلة الثانية من عملية نشر وتثبيت نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة ستبدأ بعد نحو أسبوعين من استكمال المرحلة الأولى وتعقبها مرحلة ثالثة تتمثل بنزول ومشاركة المراقبين الدوليين.

وذكر الدبيش أنه سيعقب تثبيت نقطة المراقبة الرابعة والأخيرة، أسبوعان من امتحان التنفيذ العملي وأعمال المراقبة لضباط الارتباط من الطرفين لتثبيت وقف إطلاق النار.

وأضاف إذا نجحت التجربة خلال فترة أسبوعين من نشر المراقبين ووقف الخروقات والتصعيد، سيتم البدء بالانتقال إلى النقاط التالية في جدول الآلية التنفيذية المتفق: الدريهمي، حيس، الجبلية، والفازة، الأكثر سخونة.

وتابع: “في نفس الفترة، إذا نجح تثبيت وقف إطلاق النار، سيتم نزول المراقبين الدوليين إلى المواقع نفسها للمشاركة مع الطرفين”.

وأكد المتحدث باسم القوات المشتركة، في تصريح نشره موقع “نيوزيمن” الإخباري المحلي، أن نجاح المراحل وتثبيت وقف النار والتصعيد يتوقف على مدى التزام الميليشيات الحوثية، مجدداً التأكيد على التزام كامل من قبل القوات المشتركة وفريق ضباط الارتباط ولجنة التنسيق المشتركة الممثلة لجانب الحكومة الشرعية.

وأضاف إذا نجحت التجربة خلال فترة أسبوعين من نشر المراقبين ووقف الخروقات والتصعيد، سيتم البدء بالانتقال إلى النقاط التالية في جدول الآلية التنفيذية المتفق: الدريهمي، حيس، الجبلية، والفازة، الأكثر سخونة.

وتابع: “في نفس الفترة، إذا نجح تثبيت وقف إطلاق النار، سيتم نزول المراقبين الدوليين إلى المواقع نفسها للمشاركة مع الطرفين”.

وأكد المتحدث باسم القوات المشتركة، في تصريح نشره موقع “نيوزيمن” الإخباري المحلي، أن نجاح المراحل وتثبيت وقف النار والتصعيد يتوقف على مدى التزام الميليشيات الحوثية، مجدداً التأكيد على التزام كامل من قبل القوات المشتركة وفريق ضباط الارتباط ولجنة التنسيق المشتركة الممثلة لجانب الحكومة الشرعية.