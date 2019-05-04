الحديدة.. ميليشيا الحوثي تحفر أنفاقها تحت مدرج المطار :فيديو :

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أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، على تدمير مطار الحديدة غرب اليمن، وإخراجه عن الجاهزية.

وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة اليمنية المشتركة في الحديدة، مساء الجمعة أن الميليشيات الحوثية أقدمت على حفر أنفاق تحت المدرج الرئيسي للمطار، الذي كان من المخطط له استقبال المساعدات الإنسانية، ما جعل من الصعب هبوط الطائرات عليه في المستقبل.

كما تم وضع كميات كبيرة من الكثبان الرملية والعوائق الترابية على طول المدرج وتفخيخها بالألغام والعبوات الناسفة، بما يهدد بنسف المدرج ومحيطه بالكامل، وفقا لذات المصدر.

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“مطار ملغم”
وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية حولت المطار إلى حقل ألغام، حيث فخخت كامل المباني داخله بالعبوات الناسفة والألغام مختلفة الأحجام والمحرمة دوليا.

يذكر أن الميليشيات الحوثية أحرقت في وقت سابق عدداً من المنشآت الحيوية في مدينة الحديدة ومنها مستودع المؤسسة العامة للكهرباء في شارع صنعاء، وفخخت عددا من المباني الخاصة والعامة وفجرتها عن بعد، عقب دحرها منها على أيدي عناصر من المقاومة المشتركة.

المصدر: العربية.نت – أوسان سالم

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