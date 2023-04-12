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الحذر يخيم على الأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

منذ 3 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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سيطر الهدوء على التعاملات في الأسهم الأوروبية، الأربعاء، إذ ظل المستثمرون حذرين قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي من المتوقع أن تقدم المزيد من المؤشرات على القرار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية الشهر المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش. وقادت أسهم العقارات المكاسب مع صعودها 1.3 بالمئة، فيما تراجعت أسهم الأغذية والمشروبات 0.6 بالمئة.

وهبطت أسهم شركات التعدين 0.6 بالمئة بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة.

وستتجه كل الأنظار إلى البيانات الأمريكية، المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، والتي من المتوقع أن تظهر اعتدالا في نمو أسعار المستهلكين في مارس آذار مقارنة بالشهر السابق وأن تظل مرتفعة على أساس سنوي.

    المصدر :
  • رويترز

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