الحرائق تلتهم كاليفورنيا.. وسقوط قتيلين

قالت السلطات اليوم الواقع في 1 آب إنها عثرت على جثتين داخل سيارة محترقة في طريق حريق غابات هائل بالقرب من حدود كاليفورنيا مع ولاية أوريجون، وحد الدخان الكثيف من الجهود المبذولة لنشر طائرات لاحتواء الحريق مطلع الأسبوع.

وأجبر حريق ماكيني سريع الانتشار، الذي اندلع يوم الجمعة، ما لا يقل عن 2000 من السكان على الهروب بينما دمر المنازل والبنية التحتية الحيوية، معظمها في مقاطعة سيسكيو، موطن غابة كلاماث الوطنية، وفقا لبيان صادر عن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم أمس الأحد.

وأضاف البيان أن حريقين آخرين في الولاية أجبرا ما لا يقل عن 200 من السكان على ترك منازلهم. وقالت دائرة الغابات الأمريكية إن هذين الحريقين أتيا على أكثر من 1700 فدان في المجمل حتى يوم الأحد.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا مساء الأحد، إن الحريق بالفعل هو الأكبر الذي تشهده الولاية هذا العام، وتسببت في احتراق 52498 فدانا ولم يتم احتواء أي جزء منه.

وتسبب أكثر من عقدين من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو الأمر الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، في جعل كاليفورنيا أكثر عرضة من أي وقت مضى لحرائق الغابات. وكان عاما 2020 و2021 الأكثر دمارا على الإطلاق استنادا إلى عدد الأفدنة المحترقة.