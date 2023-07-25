الثلاثاء 7 محرم 1445 ﻫ - 25 يوليو 2023 |
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الحرائق تواصل التهام الغابات في اليونان

منذ ساعة واحدة
حرائق الغابات في اليونان

حرائق الغابات في اليونان

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تكافح اليونان لاحتواء حرائق الغابات على جزيرة رودس لليوم السابع اليوم الثلاثاء بينما من المتوقع مغادرة مئات السائحين ممن تم اجلاؤهم عائدين إلى بلادهم.

واضطر نحو 20 ألفا لترك المنازل والفنادق في رودس خلال عطلة نهاية الأسبوع مع انتشار النيران التي اندلعت قبل أسبوع ووصولها إلى المنتجعات الساحلية في جنوب شرق الجزيرة بعد احتراق مساحات من الأرض وتضرر المباني.

وعاد أكثر من ألفي سائح إلى بلادهم جوا أمس الاثنين ومن المتوقع تسيير المزيد من الرحلات اليوم الثلاثاء كما ألغت شركات السياحة الرحلات التالية.

عادة ما تجتاح حرائق الغابات اليونان أثناء الصيف لكن تغير المناخ تسبب في المزيد من موجات الحر الشديدة بأنحاء جنوب أوروبا مما أثار المخاوف من تجنب السائحين الذهاب إلى هناك.

ويكافح المئات من رجال الإطفاء تدعمهم قوات من تركيا وسلوفاكيا للسيطرة على النيران بالقرب من قريتي جينادي وفاتي في جنوب شرق رودس مع تجدد حرائق الغابات وسط طقس حار ورياح.

وحذرت سلطات الحماية المدنية من الخطر الداهم لحرائق الغابات في رودس وفي جزيرة كريت اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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