الحرب الدبلوماسية.. روسيا تغلق قنصليات دول البلطيق وتطرد الموظفين

الى جانب الحرب الميدانية في أوكرانيا، تخوض روسيا حربًا دبلوماسية مع الدول الأوروبية التي بادرت بطرد دبلوماسيين روس من أراضيها، خطوة اعتبرتها روسيا عدائية بحقها ما دفعها الى المعاملة بالمثل من خلال طرد دبلوماسيين أوروبيين من أراضيها.

وفي آخر تطورات الحرب الدبلوماسية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس أنها أمرت بإغلاق قنصليات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وطلبت من الموظفين فيها المغادرة بعد خطوات مماثلة من الدول الثلاث.

وأضافت الوزارة في بيان أنها ستغلق قنصليتي لاتفيا في سان بطرسبرج وبسكوف، وقنصلية إستونيا في سان بطرسبرج ومكتبها في بسكوف، وقنصلية ليتوانيا في سان بطرسبرج.

في وقت سابق من هذا الشهر، أمرت لاتفيا وإستونيا بإغلاق قنصليات روسيا بسبب غزوها أوكرانيا بينما طلبت ليتوانيا من السفير الروسي المغادرة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، بعض موظفي السفارة البلغارية في موسكو “أشخاصا غير مرغوب فيهم” ردا على قرار صوفيا بطرد عشرة دبلوماسيين روس في مارس آذار.

جاء الإعلان عن الخطوة في بيان مقتضب لم يذكر عدد البلغار الذين طُلب منهم المغادرة.

يُذكر أنّ العلاقات الدبلوماسية ساءت بين المعسكرين، بعد تبادل حملات طرد الدبلوماسيين وموظفي السفارات، فبعد فرنسا وألمانيا، طردت إيطاليا والدنمارك والسويد وإسبانيا ودول البلطيق الثلاث (استونيا، لاتفيا، ليتوانيا)، بالإضافة إلى أميركا واليابان وبلغاريا وسلوفاكيا والبرتغال، عشرات الدبلوماسيين الروس، مما يمثل مزيدا من التدهور بالعلاقات مع موسكو.