الأربعاء 6 شوال 1444 ﻫ - 26 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحرب في أوكرانيا مواجهة بين الاتحاد الروسي والغرب بأكمله

منذ ساعة واحدة
من حرب أوكرانيا

من حرب أوكرانيا

https://cyprus-daily.news/
A A A
طباعة المقال

في الوقت الذي ترسل فيه السلطات الروسية دبابات إلى أوكرانيا، تتعرض الدول الغربية لهجمات إلكترونية مستمرة.

للتذكير الهجمات الإلكترونية الكبرى وقعت عشية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. في ليلة 13-14  كانون الثاني، تعرض أكثر من 70 موقعًا أوكرانيًا للسلطات المركزية والإقليمية للهجوم.

في مساء 15 شباط ، وقع هجوم DDoS على المواقع الحكومية والمواقع الإلكترونية للعديد من البنوك في أوكرانيا، والذي استمر أكثر من 5 ساعات. كان الهجوم الأكبر في تاريخ أوكرانيا.

هذه المرة ، تم الهجوم على حوالي 15 بنكًا، بالإضافة إلى مواقع حكومية على نطاق في اليوم السابق للغزو، في 23 شباط، بدأ هجوم إلكترونية للحكومة والبنوك والهياكل الأمنية في أوكرانيا.

توقفت مواقع البرلمان الأوكراني ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية وجهاز الأمن في أوكرانيا.

في أوائل نيسان 2023،  أعلنت مجموعة القراصنة الروسية هجومًا على البنية التحتية الإلكترونية لتحالف شمال الأطلسي. أعلن المتسللون أنهم سيقومون بتدمير الناتو عبر الإنترنت.

في 19 أبريل، شل قراصنة الروس المطارات في جميع أنحاء أوروبا. هاجم الروس المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (Eurocontrol) المسؤولة عن الرحلات الجوية في دول الاتحاد الأوروبي.

عطلت خوادم مطارات في بعض المطارات الأوروبية وأدت إلى تأخير وإلغاء الرحلات الجوية.

على خلفية الهجوم المضاد القادم للجيش الأوكراني والمساعدة المقدمة من الناتو، ستكون مثل هذه الهجمات على الإنترنت أكثر تكرارا.

هذا يشير إلى أن روسيا تخسر. من المهم هنا زيادة المساعدة العسكرية والمالية لأوكرانيا. كلما تم هزيمة المعتدي في وقت أسرع ، ستنتهي التهديدات والهجمات التي ينظمها المتسللون الروس

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش السوداني
    اشتباكات السودان
    وزيرة الداخلية البريطانية: تم اجلاء بين 200 و300 مواطن من السودان
    علم أذربيجان وأرمينيا
    أرمينيا تقدم شكوى ضد أذربيجان.. بسبب نقطة تفتيش على طريق رئيسي
    المانيا
    اشتباكات السودان
    المانيا: اكتمال مهمة الإجلاء من السودان

    الأكثر قراءة

    المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس
    أشهر متنبئ "يعود للحياة".. كوارث مرعبة للـ 100 عام المقبل!
    صحن "المقروطة"
    حلوى المقروطة.. فيديو لطريقة إعداد أشهر الحلويات الفلسطينية
    الفنان السوري محمد قنوع
    في آخر مقابلة قبل وفاته.. محمد قنوع يكشف عن "غلطة العمر"