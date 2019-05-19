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الحرس الثوري: إيران لا تسعى للحرب

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أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الأحد، أن طهران لا تسعى للحرب، وفق وكالة أنباء فارس.

وكان سلامي قد قال، السبت، إن بلاده تخوض حرباً استخباراتية كاملة مع الولايات المتحدة وأعداء طهران، لافتاً إلى أن هذه الحرب مزيج من الحرب النفسية والعمليات الإلكترونية والعسكرية والدبلوماسية والخوف والترهيب.

كما أوضح أن أميركا أشبه ببرجي التجارة العالميين، “تنهار بضربة واحدة مفاجئة”، لافتاً إلى أن “الأميركيين يواجهون نطاقاً واسعاً من الأخطار التي لا يعرفونها”.

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من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، السبت، إنه يعتقد أن الحرب لن تندلع في المنطقة، لأن طهران لا تريد الصراع، مفاخراً: “لا تملك دولة وهماً بأن بإمكانها مواجهة إيران”، وفق وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.
بدوره، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، إنه يأمل ألا تندلع الحرب مع إيران، وذلك رداً على سؤال لأحد الصحافيين أثناء استقباله الرئيس السويسري في البيت الأبيض، حول ما إذا كانت واشنطن في طريقها للحرب مع طهران.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، الخميس، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية لم تنشر أسماءهم، أن ترمب أبلغ القائم بأعمال وزير الدفاع، باتريك شاناهان، بأنه لا يريد خوض حرب مع إيران.

ووفق الصحيفة، أبلغ ترمب شاناهان بهذا التعليق صباح الأربعاء.

 

المصدر: – العربية.نت

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