الحرس الثوري الإيراني: منعنا تحويل طهران إلى بيروت وبغداد

زعم مسؤول في الحرس الثوري الإيراني أن “قواتنا المدافعة عن الأمن واجهت التظاهرات، ولم تسمح لهم بتحويل طهران إلى بيروت وبغداد”.

واعتبر اللواء محمد رضا يزدي، قائد لواء محمد رسول الله في الحرس الثوري، خلال تشييع أحد قتلى قوات التعبئة في الاحتجاجات: “هناك من باعوا أنفسهم للأعداء يسعون إلى ضرب الأمن في إيران وطهران، لكن قواتنا المدافعة عن الأمن واجهت المتظاهرين ولم تسمح لهم بتحويل طهران إلى بيروت وبغداد، فهناك في الداخل والخارج من يريدون أن يحولوا طهران إلى بغداد وبيروت”.

ولفت يزدي إلى أن “المحتجين ساهموا في الاضطرابات عن غير وعي فقط، لأنهم يعارضون بعض السياسات في البلاد، لكن بعضهم مرتبط بعناصر أجنبية”.

وأكد المسؤول أن هناك من خطط لزعزعة الأمن والنظام العام في إيران حتى قبل قرار رفع أسعار البنزين وتقنين استهلاكه.