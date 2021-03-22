الحرس الثوري الإيراني "يتباهى" باختطاف وإعدام الصحفي روح الله زم

رغم الإدانات الدولية لجريمة اعدام النظام الإيراني للصحفي روح الله زم ،عاد مسلسل “غاندو” بالجزء الثاني منه لإيصال رسائل استخبارات الحرس الثوري الإيراني والتي تعتبر الداعم الرئيسي لإنتاجه وبثه، بعد تناوله لحظة اختطاف روح الله زم، بحسب موقع “إيران انترناشونال” المعارض.

وقال الموقع إن “استخبارات الحرس الثوري الإيراني تتباهى باختطاف وإعدام الصحافي روح الله زم، مدير قناة “آمد نيوز” التلغرامية”، مشيرا إلى أن طهران توصف جريمتها بأنها “مبعث فخر”.

ونقل عن نادي “المراسلين الشباب”، التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بأن “مسلسل غاندو ٢ سيعرض على القناة الثالثة في التلفزيون الإيراني”.

ونشر النادي، عبر حسابه في تطبيق “انستغرام”، لقطة من إحدى حلقات المسلسل يظهر فيه، عناصر من القوات الأمنية وهم ينقلون روح الله زم إلى العاصمة طهران”.

والمسلسل من إخراج جواد أفشار، وإنتاج مجتبى أميني ومعهد “شهيد آويني” الثقافي، التابع لمنظمة “باسيج الإذاعة والتلفزيون الإيرانية”، بحسب الموقع.

يذكر أنه الجزء الأول من مسلسل “غاندو”، تم تصوير قصة اعتقال صحافي “واشنطن بوست”، جيسون رضائيان، بحسب رواية جهاز الاستخبارات الإيراني.

وكان زم قد اختطف أثناء زيارة له إلى العراق في أكتوبر 2018، وأعدم في ١٢ ديسمبر الماضي.

وقد وأثار الاختطاف وبث الاعترافات القسرية له على التلفزيون الإيراني، وكذلك إجراءات المحاكمة غير الشفافة، وإعدامه، ردود فعل دولية واسعة النطاق.

وبعد يومين من إعدامه اعتبر جيد سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، إنّ إعدام زام، “انتهاكاً مروعاً” لحقوق الإنسان، متوعداً بالوقوف مع الشركاء ضد الانتهاكات التي ترتكبها طهران.

وقال سوليفان، في تغريدة له عبر موقع “تويتر”، “يعد إعدام إيران الصحفي روح الله زام، الذي حرم من الإجراءات القانونية، وحكم عليه بسبب ممارسته حقوقه الدولية، انتهاكاً مروعاً آخر لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، سننضم إلى شركائنا في المناداة والوقوف في وجه انتهاكات إيران.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود،في تقرير أصدرته مؤخرا، إن إيران تذيلت قائمة حرية الصحافة من جديد في التقرير الخاص بعام 2020.

وأحصت المنظمة ما لا يقل عن 54 استدعاء واحتجازا وأحكاما بالسجن بحق صحافيين في إيران. ويشير التقرير إلى أن 21 صحافيا سيقضون عيد النوروز في السجن بعيدا عن عائلاتهم.

واحتلت طهران المرتبة 173 من أصل 180 دولة في القائمة التي أصدرتها المنظمة.