الحرس الثوري الإيراني يجدد قصفه لشمال العراق

قصفت قوات الحرس الثوري الإيراني، تنظيمات للجماعات الكردية المعارضة للنظام في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمال العراق، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الأحد.

وأضاف التلفزيون الإيراني في بيان مقتضب أن “لليوم الثامن على التوالي تواصل قوات الحرس الثوري قصف مقرات التنظيمات الإيرانية الإرهابية الانفصالية في إقليم كردستان شمال العراق بالطائرات المسيرة والمدفعية”.

وأشار إلى أن “القوة البرية التابعة للحرس استخدمت طائرة شاهد136 الانتحارية في عملية اليوم التي استهدفت مواقع للانفصاليين في محافظة السليمانية شمال العراق”.

فيما أفادت مواقع إخبارية إيرانية، بسماع صوت انفجار مهيب في جمجمال شمال كردستان العراق.

وكان جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني قد توعد في وقت سابق من اليوم بأنه “سيواصل استهداف ما أسماها بـ”التنظيمات الانفصالية الظالمة وعملائها في الداخل”.

وقالت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية في بيان لها اليوم إن “قواتها تمكنت من اعتقال 77 عنصرا من المسلحين الأكراد من بينهم عناصر في حزب كوملة والبيجاك والحزب العمال الكردستاني المعارضين للنظام”.

وأضافت “بعض الكوادر رفيعة المستوى من هذه الجماعات الذين انخرطوا في الاحتجاجات الأخيرة جرى اعتقالهم على جانبي الحدود الغربية للبلاد”.