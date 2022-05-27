الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتين يونانيتين في الخليج

احتجزت قوات إيرانية ناقلتين يونانيتين في الخليج اليوم الجمعة، بعد قليل من تحذير طهران من أنها ستتخذ “إجراءات عقابية” ضد اليونان بسبب مصادرة الولايات المتحدة شحنة نفط إيرانية من ناقلة محتجزة قبالة ساحل الدولة الأوروبية المطلة على البحر المتوسط.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن بيان للحرس الثوري القول “القوات البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت ناقلتين يونانيتين لانتهاكهما أصول الملاحة في الخليج”.

ولم تذكر تفاصيل أو تفصح عن الانتهاكات المزعومة.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية اليونانية أنها قدمت احتجاجا للسفير الإيراني لدى أثينا بسبب قيام القوات الإيرانية بما وصفته “احتجازا عنيفا” لسفينتين ترفعان علم اليونان في الخليج.

ودعت اليونان للإفراج الفوري عن السفينتين وطاقميهما ووصفت ما قامت به إيران بأنه “قرصنة”.

وكانت السلطات اليونانية احتجزت الشهر الماضي الناقلة بيجاس التي ترفع العلم الإيراني وعلى متنها طاقم روسي من 19 فردا بالقرب من ساحل جزيرة إيفيا الجنوبية بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وذكرت رويترز أمس الخميس أن الولايات المتحدة صادرت في وقت لاحق شحنة النفط الإيراني الموجودة بالناقلة وتخطط لإرسالها إلى أراضيها على متن سفينة أخرى.

وأفرجت السلطات اليونانية لاحقا عن بيجاس بسبب اللبس بشأن العقوبات المفروضة على مالكيها.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال موقع نور نيوز التابع لأحد أجهزة أمن الدولة في إيران على تويتر “بعد استيلاء الحكومة اليونانية على ناقلة نفط إيرانية ونقل نفطها إلى الأمريكيين، قررت إيران اتخاذ إجراءات عقابية ضد اليونان”.

ولم يذكر الموقع نوع الإجراءات التي ستتخذها إيران.

كانت بيجاس من بين خمس سفن حددتها واشنطن في 22 فبراير شباط، قبل يومين من الغزو الروسي لأوكرانيا، لفرض عقوبات عليها.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشحنة محتجزة لأنها نفط إيراني أم بسبب العقوبات المفروضة على الناقلة لروابطها الروسية. وتواجه إيران وروسيا عقوبات أمريكية منفصلة.

واليوم أيضا، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها استدعت مبعوث سويسرا، التي تمثل المصالح الأمريكية في طهران، للاحتجاج على مصادرة الولايات المتحدة شحنة النفط الإيراني التي كانت على متن بيجاس.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن وزارة الخارجية الإيرانية القول “الجمهورية الإسلامية أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار انتهاك الحكومة الأمريكية للقوانين الدولية والمواثيق البحرية الدولية”.

وامتنع متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية عن التعقيب على مصادرة شحنة النفط.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن المنظمة الإيرانية للموانئ والبحوث قولها إن الناقلة لجأت إلى الساحل اليوناني بعد أن واجهت مشاكل فنية وسوء الأحوال الجوية. ووصفت مصادرة شحنتها بأنه “مثال واضح على القرصنة”.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على ما وصفتها بأنها شبكة لتهريب النفط وغسل الأموال تابعة لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وتدعمها روسيا.

وفي عام 2019، احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية بالقرب من مضيق هرمز بزعم ارتكابها انتهاكات بحرية بعد أسبوعين من احتجاز القوات البريطانية ناقلة إيرانية بالقرب من جبل طارق، متهمة إياها بنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وأُفرج عن السفينتين في وقت لاحق.