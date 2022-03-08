الحرس الثوري الإيراني يعترف بمصرع جنرالين في ضربة إسرائيلية.. ويتوعد!

اعترف الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم ، بمصرع اثنين من عناصره بضربة إسرائيلية على سوريا، متوعدا إسرائيل بأنها “ستدفع ثمن” هذه العملية.

وقال في بيان اوردته وكالة “رويترز”: “إثر الجريمة التي نفذها الكيان الصهيوني صباح الاثنين الماضي بقصف صاروخي على ريف دمشق بسوريا، استشهد اثنان من أفراد الحرس الثوري”.

وأوضح البيان أن القتيلين هما العقيد حرس إحسان كربلائي بور، والعقيد حرس مرتضى سعيد نجاد.

وقدم الحرس الثوري “التهنئة والتعازي باستشهاد هذين المدافعين عن المراقد المقدسة والمجاهدين في سبيل الله”، مشددا على أن “الكيان الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة”.

من جهتها أعلنت السلطات الإسرائيلية عن رفع مستوى الإنذار تحسباً لهجمات بعد تهديدات الحرس الثوري الإيراني.

وتوقعت وكالة “والا” العبرية انه عندما تعلن إيران في الساعة الثامنة مساء اليوم عن مقتل اثنين من ضباطها في قصف إسرائيلي بسوريا، فهي تريد إيصال رسالة بأنها سترد على ذلك.

وكتب معلق الشؤون العسكرية في صحيفة “معاريف”، الإسرائيلية، طال لف رام، على توتير: “بعد الإعلان في إيران عن مقتل جنديين لهم في سوريا، هناك رفع معين في حالة الاستنفار لدى الجيش الإسرائيلي في الشمال”.

وأضاف: “لا يتعلق الأمر بشيء دراماتيكي، بل بشكل خاص في الاستخبارات والمنظومات الدفاعية. ولا توجد معلومات محددة. في الأيام العادية الرد الفوري هو سيناريو أقل واقعي، لكن في المقابل نحن لسنا في أيام عادية”.