الحرس الثوري الايراني يعلن إحباط هجوم في شيراز

قال الحرس الثوري الإيراني الجمعة إن وحدته الاستخبارية أحبطت هجوما بالقنابل في مدينة شيراز الجنوبية، بعد يومين من إطلاق نار على ضريح هناك، حسبما أفادت وكالة سبه نيوز للأنباء التابعة للحرس الثوري.

وقالت سبه نيوز “رصدت مخابرات الحرس الثوري تفجيرا في حي معالي اباد في شيراز وأحبطته”.

وأدى إطلاق النار الأربعاء في شيراز، الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه، إلى مقتل 15 شخصا في ضريح شاه جراغ.

ونظمت الحكومة الإيرانية مظاهرات في أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة للتنديد بإطلاق النار، ومن المقرر أيضا أن تقام جنازات القتلى اليوم.

وقال حاج علي أكبري إمام صلاة الجمعة في طهران “سنثأر لدماء شهداء شيراز”.

تعهد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الخميس بالثأر من أولئك الذين يهددون أمن البلاد، وقال مسؤولون إنهم اعتقلوا مسلحا نفذ الهجوم على الضريح.

ووقع هجوم تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يهدد بإشعال التوترات، وسط احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة.

وتواجه المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران مظاهرات على مستوى البلاد منذ وفاة مهسا أميني، وهي شابة كردية تبلغ من العمر 22 عاما، في 16 سبتمبر أيلول