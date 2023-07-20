الحرس الثوري يحذر من تفريغ نفط إيراني من ناقلة محتجزة

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن علي رضا تنكسيري قائد بحرية الحرس الثوري القول (الخميس 20-7-2023) إن طهران سترد على أي شركة نفط تقوم بتفريغ النفط الإيراني من ناقلة محتجزة.

وبحسب شركة للأمن البحري، صادرت الولايات المتحدة في أبريل نيسان نفطا إيرانيا مُحملا على ناقلة في البحر في عملية لإنفاذ العقوبات.

وأضاف تنكسيري أن طهران ستحمل واشنطن المسؤولية عن السماح بتفريغ حمولة الناقلة.

وسبق أن قالت مصادر مطلعة طلبت عدم كشف هويتها نظرا لحساسية القضية إن واشنطن صادرت شحنة النفط على متن الناقلة سويز راجان التي ترفع علم جزر مارشال بعد استصدار أمر قضائي.

ووفقا لبيانات تعقب السفن فإن آخر موقع جرى الإبلاغ عن وجود الناقلة فيه كان بالقرب من جنوب أفريقيا في 22 أبريل نيسان.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين أنها سترسل مقاتلات إضافية من طرازي إف-35 وإف-16 إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط في مسعى لمراقبة الممرات المائية الحيوية في المنطقة في أعقاب قيام إيران باحتجاز سفن شحن تجارية ومضايقتها في الأشهر الماضية.