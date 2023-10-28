السبت 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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الحرس الثوري يهدد: كل القواعد الأميركية بالمرصاد

منذ 44 دقيقة
الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

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على وقع التوتر المتصاعد إقليمياً جراء الحرب التي تفجرت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، أطلقت إيران مجدداً دفعة جديدة من التهديدات.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، إن “بعض الأيادي التي لا تطال إسرائيل قد تطال القوات الأميركية” التي قال إنها تدير الحرب في غزة.

كما أضاف “كل القواعد الأميركية ورحلاتهم الجوية تحت الرصد والمراقبة”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتابع قائلا إنه إذا استمرّ القصف على غزة وسقوط قتلى مدنيين “حينها قد تنفجر المنطقة”.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن الفصائل المسلحة المتحالفة مع بلاده، مستعدة للتحرك إذا استمرت الحرب الإسرائيلية في غزة.

    المصدر :
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