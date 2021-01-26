الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحرس الوطني سيبقى في واشنطن تحسباً لعودة الاحتجاجات

26 - يناير - 2021
عناصر من الحرس الوطني

عناصر من الحرس الوطني

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، عن تمديد فترة وجود 5000 عنصر من أفراد الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى أواسط شهر مارس المقبل.

وأوضح القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مؤتمر صحفي الاثنين، أن هؤلاء العناصر من الحرس الوطني سيوفرون الأمن وسط مخاوف بشأن احتمال عودة القلق والاضطرابات في الأسابيع المقبلة.

ووفقا لمدير مكتب الحرس الوطني، الجنرال دانيال هوكانسون، يوجد حاليا قرابة 15 ألف عنصر من القوات في واشنطن، فيما من المنتظر أن يتم تخفيضهم إلى نحو 7000 بحلول نهاية الأسبوع الجاري، على أن يبقى منهم قرابة 5600 عنصر بحلول منتصف شهر مارس المقبل.

وسيتم نشر 500 عنصر لدعم شرطة يو أس بارك (قوة فيدرالية من قوات إنفاذ القانون) و550 عنصرا سيعملون على توفير الدعم لإدارة شرطة العاصمة على مدى الأسبوعين المقبلين، كما ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية.

وبحسب وايتلي فإن نحو 5000 عنصر سيواصلون توفير الدعم لشرطة العاصمة، و600 سيدعمون قوات الشرطة السرية حتى منتصف مارس.

وقال وايتلي إنّه تم إطلاعه ومسؤولين آخرين على مخاطر محتملة تحيط بمناسبات “عدة” في واشنطن خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح أن المسؤولين الأمنيين قلقون من احتجاجات “قد تستخدمها جهات فاعلة خبيثة” أو من “مشاكل أخرى قد تظهر”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضاف “نحن نبقي قواتنا على أهبة الاستعداد كي تكون قادرة على الرد على هذه التهديدات في حال ظهورها”.

يشار إلى أن الهجوم على مبنى الكابيتول، الذي خلف 5 قتلى واعتبر بمثابة تمرد، أدى إلى قيام الجيش الأميركي بزيادة عدد قوات الحرس الوطني المنتشرة في واشنطن من مئات الأفراد إلى 25 ألفا، خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن في 20 يناير.

وتم إغلاق جزء كبير من وسط المدينة، فيما طلب من مئات الآلاف الذين يحضرون في العادة لمشاهدة هذه المناسبة البقاء في منازلهم.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر الأمن السعودي
    47 مليون حبة.. السعودية تحبط "أكبر محاولة تهريب" لمخدر الإمفيتامين
    ميخائيل جورباتشوف
    جنازة غورباتشوف آخر زعيم سوفيتي تقام السبت
    مشهد عام للعاصمة في بوركينا فاسو
    إطلاق سراح راهبة أمريكية مخطوفة في بوركينا فاسو

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لبنان
    ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
    رامي مخلوف
    ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!
    جبران باسيل
    باسيل خائف... لا حكومة قبل ضمان عدم محاسبته