الحرّ يُؤجّج حرائق اليونان.. وعمليات إجلاء واسعة تتنقّل بين الجزر

مع دخول حرائق اليونان أسبوعها الأول، أعلن ناطق باسم رجال الإطفاء عن إجلاء أكثر من 2500 شخص كإجراء احتياطي ليلًا من كورفو، حيث يشتعل حريق في شمال هذه الجزيرة السياحية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسيّة.

وقال يانيس ارتوبيوس، إن حرائق الغابات في شمال الجزيرة أدت إلى “إجلاء 2466 شخصًا وقائيًا” ليل الأحد الإثنين، مؤكدا عدم وقوع أضرار حتى الآن في المنازل أو الفنادق.

وواصل أكثر من 250 من عناصر الإطفاء مكافحة حريق كبير الأحد، في جزيرة رودوس السياحية، تسبّب بـ “أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق”، وشملت نحو 30 ألف شخص، على خلفية موجة حر أدّت إلى تأجيج الحرائق.

وانتظر مئات السياح الأحد في مطار رودوس الدولي الواقع في شمال غربي الجزيرة بحثًا عن رحلة للعودة، بينما علّقت شركات طيران عدة رحلاتها إلى الجزيرة.

إلى ذلك، حذر المتحدث باسم عناصر الإطفاء فاسيليس فاتراكوغيانيس، خلال مؤتمر صحافي في نهاية يوم أمس، من أنّ “الظروف (الجوية) تبقى قاسية (…)”، بينما سجّلت الحرارة 46 درجة مئوية في جنوب غربي البلاد.

وأضاف أنّ “جميع قوات الحماية المدنية لا تزال في حالة تأهّب قصوى”، وتابع المتحدث: “اليوم (الأحد) اندلع 64 حريقاً جديداً” في جميع أنحاء البلاد.

إلغاء رحلات

في جزيرة إيفيا الواقعة على بعد مئة كيلومتر فقط من أثينا والتي اجتاحتها حرائق مدمّرة خلال صيف العام 2021، كان لا بدّ من إخلاء الكثير من المناطق السكنية بسبب الحرائق.

وأوضح المتحدث أنّ الحريق الذي حُشد أكبر عدد من عناصر الإطفاء من أجل إخماده، ما زال حريق جزيرة رودوس.

وتُعد جزيرة رودوس التي تضم أكثر من 100 ألف نسمة إحدى أكثر الوجهات السياحية شعبية في اليونان، حيث يقصدها سياح من بريطانيا وألمانيا وفرنسا خصوصًا.

وعملت في المنطقة عشر طائرات “كانادير” و8 مروحيات، ونحو 50 سيارة إطفاء لمكافحة الحريق الذي ما زالت رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كيلومترًا في الساعة تؤججه على الجزيرة.

وأجلي نحو 30 ألف شخص من منازلهم أو من الفنادق بينهم 19 ألف شخص تقريبًا من باب الاحتياط، ونقل 16 ألفاً برًا وثلاثة آلاف بحرًا.

وأخليت 12 بلدة من بينها ليندوس، إحدى القبلات السياحية الرئيسية في الجزيرة.

وفاقت الحرارة في اليونان الأحد 40 درجة مئوية في أماكن عدة. وفي وسط البلاد وفي شبه جزيرة بيلوبونيز بلغت الحرارة 45 إلى 46,4 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر، وفقًا لمرصد أثينا الوطني.

ووفقاً لمصلحة الأرصاد الجوية الوطنية، من المتوقّع أن تظل درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية مع توقّع 41 إلى 42 درجة مئوية في بيلوبونيز وفي وسط البلاد الإثنين.

ومن المتوقع أن تبدأ موجة حر جديدة الثلاثاء وتستمر حتى الجمعة على الأقل، وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية.

ومنذ بداية الصيف، طال ارتفاع درجات الحرارة عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم. وقد يُعتبر شهر تموز/ يوليو الحالي أكثر الأشهر سخونة على وجه الأرض، وفقًا لخبراء، على خلفية الاحترار المناخي.