الحزب الحاكم بماليزيا يحث على إجراء انتخابات عامة

قال المجلس الأعلى لحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو إن الحزب،الذي يشكل أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، وافق على إجراء انتخابات عامة هذا العام.

وليس من المقرر إجراء انتخابات قبل سبتمبر أيلول 2023 و لكن العديد من نواب حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو طالبوا رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب بإجراء انتخابات مبكرة للحصول على تفويض أقوى وبسبب الاقتتال الداخلي.

ولكن ليس هناك إجماع داخل ائتلاف إسماعيل بشأن توقيت الانتخابات. وأشار نواب كثيرون من حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو وشركاء آخرين في التحالف إلى مشاكل اقتصادية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وكذلك موسم الرياح الموسمية في نهاية العام وما تلا ذلك من فيضانات لعدم إجراء انتخابات هذا العام.

واعلن الأمين العام للحزب أحمد مصلان في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أن المجلس الأعلى للمنظمة وافق على ضرورة حل البرلمان في المستقبل القريب لإجراء انتخابات هذا العام.

وقال إن رئيس الوزراء سيقدم موعد الحل المقترح للبرلمان إلى ملك ماليزيا السلطان عبد الله. ولم يذكر متى سيجتمع رئيس الوزراء مع الملك.

ويجب إجراء الانتخابات في غضون 60 يوما من حل البرلمان.