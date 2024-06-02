الحزب الحاكم في الهند يحتفظ بالسلطة في ولاية متاخمة للصين

قال مسؤولون وسياسيون اليوم الأحد إن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فاز في انتخابات ولاية أروناتشال براديش المتاخمة للصين بينما فاز حزب محلي بالسلطة في ولاية سيكيم الواقعة في جبال الهيمالايا.

وأُجريت الانتخابات بولايتي أروناتشال براديش وسيكيم في 19 أبريل نيسان بالتزامن مع المرحلة الأولى من الانتخابات العامة.

واحتفظ حزب بهاراتيا جاناتا بالسلطة بشكل مريح في أروناتشال براديش حيث فاز بعدد 45 من إجمالي 60 مقعدا.

وقال مودي على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن ناخبي أروناتشال براديش منحوا “تفويضا لا لبس فيه لسياسات التنمية”.

ويقول ساسة ومحللون إن انتخابات الولايات لا تؤثر دائما على نتائج الانتخابات العامة، لكن استطلاعات الرأي التي أجريت أمس السبت توقعت فوزا كبيرا لتحالف مودي في الانتخابات العامة.

وفي سيكيم، فاز حزب سيكيم كرانتيكاري مورشا، وهو حزب محلي تحالف مع حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات‭‭ ‬‬العامة عام 2019، بأغلبية ساحقة إذ حصل على 31 من إجمالي 32 مقعدا في مجلس الولاية.

ولم يفز حزب بهاراتيا جاناتا ولا حزب المؤتمر المعارض بأي مقاعد في سيكيم.