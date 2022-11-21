الحزب الحاكم في غينيا الاستوائية يحصل على 99% من الأصوات

أظهرت نتائج أولية نشرتها حكومة غينيا الاستوائية (الاثنين 21-11-2022) فوز الحزب الحاكم بأكثر من 99 بالمئة من الأصوات التي جرى فرزها حتى الآن في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي جرت في البلاد أمس الأحد.

والدولة الصغيرة المنتجة للنفط الواقعة في وسط أفريقيا يحكمها الرئيس تيودورو أوبيانج نجويما، أطول الرؤساء حكما في العالم، ويسعى إلى تمديد حكمه الاستبدادي الذي دام 43 عاما للبلاد.

ويتنافس أوبيانج على ولاية سادسة ضد اثنين من المرشحين من المعارضة هما بوينافينتورا مونسوي أسومو، الذي يترشح ضده لمرة سادسة، وأندريس إسونو أوندو الذي يخوض المنافسة للمرة الأولى.

وذكر بيان على موقع الحكومة على الإنترنت أن النتائج الجزئية المبكرة تظهر أن الحزب الديمقراطي لغينيا الاستوائية الحاكم والمتحالفين معه حصلوا على 67012 صوتا من أصل 67196 صوتا جرى فرزها حتى الآن وأن عمليات الفرز مستمرة اليوم الاثنين.

وهناك أكثر من 400 ألف ناخب مسجل في البلاد التي يبلغ تعدادها نحو 1.5 مليون نسمة وتنقسم إلى جزئين هما جزيرة بيوكو في خليج غينيا والبر الرئيسي الذي يقع بين الكاميرون والجابون.