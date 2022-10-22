السبت 26 ربيع الأول 1444 ﻫ - 22 أكتوبر 2022 |
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الحزب الشيوعي الصيني يدرج رفض استقلال تايوان في ميثاقه

منذ 6 دقائق
الحزب الشيوعي الصيني

الحزب الشيوعي الصيني

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وافق الحزب الشيوعي الصيني، السبت، على إدراج معارضته لاستقلال جزيرة تايوان، التي تدعي بكين سيادتها عليها، في ميثاقه.

كما وافق الحزب الحاكم على إجراء تعديلات على ميثاقه، تهدف إلى ترسيخ المكانة الجوهرية للرئيس، شي جين بينغ، والدور الإرشادي لفكره السياسي داخل الحزب، وذلك في ختام مؤتمره الذي يعقد مرتين كل عشر سنوات، وفقا لوكالة رويترز.

وانتخب الحزب أيضا لجنته المركزية، التي ستختار، الأحد، اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يضمن شي (69 عاما) الفوز بفترة رئاسية ثالثة.

والفوز بفترة ثالثة مدتها 5 سنوات من شأنه أن يعزز مكانته كأقوى حاكم للصين منذ ماوتسي تونغ، الزعيم المؤسس لجمهورية الصين الشعبية.

وتمت الموافقة على التعديلات برفع الأيدي في قاعة الشعب الكبرى الشاسعة، حيث جرت معظم وقائع مؤتمر الحزب الأسبوع الماضي خلف أبواب مغلقة.

وفي أول جلسة مكتملة لها، الأحد، ستختار اللجنة المركزية الجديدة للحزب المكتب السياسي التالي الذي يتكون عادة من 25 شخصا، ولجنته الدائمة الجديدة، التي يبلغ عددها حاليا سبعة.

    المصدر :
  • رويترز

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