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الحساب الرسمي لإسرائيل يرد على منشور لخامنئي

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2023 9:58 مساءً
علي خامنئي

علي خامنئي

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رد الحساب الرسمي لإسرائيل على منشور للمرشد الإيراني علي خامنئي عبر منصة “X” قائلاً: “من السهل أن تكون شجاعًا عندما تختبئ خلف لوحة المفاتيح”.

وأضاف: “أنت وأصدقاؤك في حماس سوف تندمون على أفعالكم الهمجية قريباً جداً”.

وكان قد نشر خامنئي على حسابه عبر منصة “X”: “ليعلم رؤساء النظام الصهيوني وداعميهم أن المذبحة والقتل الجماعي لشعب غزة ستحل بهم كارثة أكبر”.

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