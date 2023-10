الحساب الرسمي لإسرائيل يرد على منشور لخامنئي

رد الحساب الرسمي لإسرائيل على منشور للمرشد الإيراني علي خامنئي عبر منصة “X” قائلاً: “من السهل أن تكون شجاعًا عندما تختبئ خلف لوحة المفاتيح”.

وأضاف: “أنت وأصدقاؤك في حماس سوف تندمون على أفعالكم الهمجية قريباً جداً”.

It’s easy to be brave when you’re hiding behind a keyboard.

You and your Hamas friends will regret your barbaric actions very soon.

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 10, 2023