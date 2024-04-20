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الحشد الشعبي العراقي: الانفجار الذي استهدف قاعدة عسكرية نتج عن هجوم

منذ 12 دقيقة
ميليشيا الحشد الشعبي

ميليشيا الحشد الشعبي

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قالت قوات الحشد الشعبي العراقية (السبت 20-4-2024) إن الانفجار الذي وقع في مركز قيادتها في معسكر كالسو نتج عن هجوم.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، قد أعلنت صباح السبت في بيان لها أن أحد عناصر الحشد الشعبي قضى بـ”بانفجار وحريق” داخل قاعدة عسكرية بمحافظة بابل، مضيفة أن 8 أشخاص آخرين تعرضوا لإصابات.

وكشف بيان خلية الإعلام الأمني أنه قد جرى تشكيل لجنة فنية عليا مختصة من الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة لمعرفة أسباب الانفجار والحرائق في موقع ومحيط منطقة الحادث.

وأضاف البيان: “أكد تقرير قيادة الدفاع الجوي ومن خلال الجهد الفني والكشف الراداري عدم وجود أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار”.

وأكد أنه سوف يتم نشر المزيد من “التفاصيل لاحقا في حال اكتمال عملية التحليل والتحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث”.

من  جانب آخر، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أن الولايات المتحدة “لم تُنفّذ ضربات” في العراق، الجمعة.

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