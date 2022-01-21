الحشود مستمرة.. دول البلطيق ترسل صواريخ مضادة للدبابات والطائرات لأوكرانيا

أعلنت دول البلطيق “إستونيا ولاتفيا وليتوانيا” أنها سترسل صواريخ مضادة للدبابات وأخرى مضادة للطائرات الى أوكرانيا بحيث تتمكن من الدفاع عن نفسها “في حال تعرضت لعدوان روسي محتمل”.

وأكدت دول البلطيق الثلاث في بيان أنها سترسل صواريخ جافلن وستينغر الأميركية الصنع بعدما تلقت إذنا من واشنطن في هذا الصدد بداية الاسبوع.

يشار إلى أن صحيفة “بوليتيكو” أكدت امس الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية سمحت لثلاث دول من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة أمريكية أخرى.

وتنص اتفاقات ولوائح الرقابة على الصادرات الأمريكية من الأسلحة، على أنه يتعين على ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا الحصول على تصريح من وزارة الخارجية قبل تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وقالت تقارير صحفية إن (إدارة الرئيس الأمريكي) ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة أيضا عملية تسليم ما قيمته 200 مليون دولار من الصواريخ المضادة للدبابات والذخيرة وغيرها من المعدات إلى أوكرانيا”.

إلى ذلك أعلن ناب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، قبل يومين، أن بلاده سلمت أوكرانيا عدة آلاف من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات.