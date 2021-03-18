"الحصانة المطلقة" ضد كورونا تثير الجدل في مجلس الشيوخ

سادت حالة من الجدل، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، حول جهود الاستجابة لتفشي الفيروس في الولايات المتحدة .

ورفض كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، الخميس، ادعاء السناتور الجمهوري راند بول، بأن الناس ليسوا معرضين لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 بعد تعافيهم منه أو تطعيمهم.

قال بول لفاوتشي إن الأميركيين لا يجب عليهم ارتداء أقنعة بعد التطعيم لأن هناك “فرصة بنسبة صفر بالمئة تقريبا” لأن يصابوا بـكوفيد-19.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي، وهو طبيب، خلال جلسة استماع للجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ، مخاطبا فاوتشي: “لقد تم تطعيمك وأنت تتجول بقناعين للاستعراض”.

وأضاف بول أن احتمال إصابة فاوتشي بات يقارب الصفر، وسأله “أنت تخبر الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح ولديهم مناعة بارتداء أقنعة، وتتحدى كل ما نعرفه عن المناعة من خلال إخبار الأشخاص الذين تلقوا تطعيمات، بارتداء أقنعة، أليس هذا مسرحيا”؟

ورد فاوتشي بالقول: “ها نحن نعود إلى المسرح مرة أخرى، وأضاف “هل يمكنني فقط أن أصرح للسجل فقط أن الأقنعة ليست مسرحا”، وقال: “أنا لا أتفق معك أبدا.”

وأوضح فاوتشي أن ظهور متحورات جديدة شديدة العدوى من الفيروس، يشكل تهديدا للأشخاص الذين تعافوا من كوفيد-19، أو الذين تم تطعيمهم.

وقد أثبتت أبحاث أن المتغيرات الجديدة، ولا سيما سلالة B.1.351 التي تم تحديدها لأول مرة في جنوب إفريقيا، تتجنب حماية اللقاحات.

وأوضح فاوتشي أن دراسة أجرتها شركة “جونسون آند جونسون” في جنوب إفريقيا “وجدت أن الأشخاص الذين أصيبوا بالنوع الأصلي ثم تعرضوا للمتحور الجنوب إفريقي، كانوا وكأنهم لم يصابوا من قبل”.

وأقر فاوتشي بأن من غير المحتمل أن يصاب شخص ما بالسلالة الأصلية مرة أخرى، لمدة ستة أشهر على الأقل، “لكننا لدينا في بلدنا الآن متحورات” من الفيروس.

وجاء هذا السجال بعد أيام من إصدار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إرشادات جديدة تقول إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم زيارة أشخاص آخرين تم تطعيمهم أيضا، بأمان في الداخل ودون ارتداء قناع أو تباعد اجتماعي.

لكن مراكز السيطرة على الأمراض أوصت أيضا بضرورة استمرار الأشخاص الذين تم تطعيمهم، في ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، والتجمعات مع أشخاص غير محصنين من أكثر من منزل آخر، ومع الأشخاص المعرضين لخطر أعلى لتفاقم إصاباتهم.

وفي حين أن مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 هم أقل عرضة لنقل المرض للآخرين، إلا أن مدة الحصانة لا تزال غير معروفة، وكذلك مدى فعالية اللقاحات ضد متحورات الفيروس الناشئة، وفق ما قالت مراكز السيطرة على الأمراض في 8 مارس.