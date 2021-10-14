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الحكم بالسجن على امرأة وصفت اقتحام الكابيتول بـ"أفضل يوم على الإطلاق"

14 - أكتوبر - 2021
اقتحام الكونغرس

اقتحام الكونغرس

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حكم على امرأة من ولاية إنديانا الأمريكية بالسجن، بعد أن وصفت الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير الماضي بأنه “أفضل يوم على الإطلاق”.

ووفقا لسجلات المحكمة، فقد حكم على دونا سو بيسي بالسجن 14 يوما و60 ساعة في خدمة المجتمع، كما سيتعين عليها دفع 500 دولار كتعويض.

وأقرت بيسي بالذنب في يوليو الماضي، في تهمة واحدة هي التمثيل أو التظاهر أو الاعتصام في مبنى الكابيتول، بينما تم إسقاط ثلاث تهم أخرى موجهة ضدها، كجزء من الاتفاق مع المحكمة.

وكانت بيسي وصديقتها آنا مورغان لويد، شاركتا بالتجمع الذي أقامه الرئيس السابق، دونالد ترامب، تحت عنوان “أوقفوا سرقة الانتخابات” الذي سبق أعمال الشغب، ومن ثم دخلتا مبنى الكابيتول لكنهما بقيتا في الداخل لمدة لا تزيد عن 10 دقائق.

هذا وحكم على لويد في يونيو الماضي بالبقاء تحت مراقبة السلطات لمدة ثلاث سنوات ودفع 500 دولار كتعويض، و40 ساعة من خدمة المجتمع، بعد الاعتراف بالذنب في نفس التهمة الموجهة إلى بيسي.

وكانت بيسي نشرت صورة لها ولصديقتها داخل مبنى الكابيتول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت تحت الصور: “داخل مبنى الكابيتول.. أفضل يوم على الإطلاق! (best f—ing day ever)”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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