بتهمة "الخيانة".. الحكم بالسجن على حارس أمني بريطاني تجسس لمصلحة روسيا

أصدرت محكمة بلندن حكما بالسجن أكثر من 13 عاما (الجمعة 17-2-2023) بحق حارس أمن سابق بالسفارة البريطانية في برلين سرب معلومات شديدة الحساسية لروسيا وتلقى مقابل مادي نظير “خيانته”.

جمع ديفيد بالانتاين سميث (58 عاما) معلومات سرية على مدى أكثر من ثلاثة أعوام، بما فيها رسالة “سرية” من وزراء إلى رئيس الوزراء حينئذ بوريس جونسون ووثائق حساسة أخرى.

وقال القاضي مارك وول إن سميث دفعته توجهاته المعادية لبريطانيا والموالية لروسيا.

وأضاف القاضي “أنا واثق من أنك ارتكبت هذه الجرائم بغرض مساعدة روسيا… وكان دافعك في مساعدتهم هو الإضرار بالمصالح البريطانية… تلقيت مالا من الروس نظير خيانتك”.

وحكم وول على سميث بالسجن ثلاثة عشر عاما وشهرين في محكمة أولد بايلي.