الحكم على إيراني وخطيبته بالسجن بتهم أمنية

قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن رجلا وخطيبته ظهرا في مقطع فيديو يرقصان بشكل عاطفي حُكم عليها بالسجن عشر سنوات ونصف في تهم تتعلق بخدش الحياء وتهديد الأمن الوطني، لكن أحد الأجهزة القضائية قال إنهما حُكم عليهما بمدة أقصر في تهمة أمنية فقط.

وقالت وكالة ميزان للأنباء التابعة للقضاء الإيراني “بالتحقيق في قضيتهما…، يتضح أن قوى معادية للثورة أوردت تقارير زائفة من خلال الادعاء بصدور حُكم على كل منهما بالسجن عشرة أعوام”.

وقالت ميزان إن الرجل وخطيبته، وهما المدونة أستياج حجيجي والمدون أمير محمد أحمدي، حُكم على كل منهما بالسجن خمسة أعوام بتهمة “التآمر ضد الأمن القومي” من خلال استخدام حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها أكثر من مليون شخص في تأجيج الاحتجاجات في إيران. ولم تذكر الوكالة تهمة خدش الحياء.

وقالت هرانا إن الاثنين حُكم عليهما بتهمة “إشاعة الفجور” و”التآمر بنية زعزعة الأمن الوطني”.

وأفادت السلطات الإيرانية بالحكم على حجيجي وأحمدي وسط قمع للاضطرابات المنتشرة التي أشعلت فتيلها وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد الزي الإسلامي في البلاد.