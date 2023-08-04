الحكم على المعارض الروسي المسجون نافالني بالسجن 19 عاما إضافية

حُكم على المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني (الجمعة 4-8-2023) بالسجن لمدة 19 عاما إضافية بعد إدانته بسلسلة تهم جديدة، وذلك حسبما ذكر أنصاره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر نافالني في مقطع فيديو لجلسة المحاكمة في مستعمرة عقابية بشرق موسكو وهو يرتدي زي السجن الأسود بينما كان يستمع إلى الأحكام.

وكان صوت مقطع الفيديو سيئا للغاية لدرجة أنه كان من المستحيل تحديد ما كان يقوله القاضي.

ويقضي نافالني (47 عاما)، وهو أبرز المنتقدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالفعل عقوبات تصل إلى 11 سنة ونصف السنة بتهمة الاحتيال وبتهم أخرى يقول إنها ملفقة.

وتتعلق مجموعة التهم الجديدة بمزاعم التورط في انشطة متطرفة.

والمعارض المناهض للفساد يمضي أصلا عقوبة بالسجن تسعة أعوام في سجن شديد الحراسة بعد إدانته بـ”الاحتيال”. ويخضع لهذه المحاكمة الجديدة بتهم أبرزها إنشاء منظمة “متطرفة” وتمويلها.

والمجموعة التي أسسها نافالني تدعى “صندوق مكافحة الفساد”، وقد أغلقت في العام 2021 بتهمة “التطرف”.

وقد سجن ذلك المعارض في يونيو 2022 ، وتجري محاكمته خلف أبواب مغلقة في سجن “آي كاي-6” الجنائي في ميليخوفو على بعد 250 كيلومترا شرق موسكو.

ومنذ بدء قوات الكرملين لأوكرانيا في فبراير 2022، جرى سجن معظم المعارضين أو دفعوا لمغادرة البلد، فيما يُلاحق آلاف المواطنين الروس خصوصا على خلفية تنديدهم بالحرب على جارتهم الغربية.