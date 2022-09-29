الخميس 3 ربيع الأول 1444 ﻫ - 29 سبتمبر 2022 |
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الحكم على زعيمة ميانمار السابقة بالسجن 3 سنوات

منذ 50 دقيقة
أونج سان سو تشي

أونج سان سو تشي

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قال مصدر مطلع إن محكمة في ميانمار، التي يحكمها الجيش، أصدرت، الخميس، حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الزعيمة المخلوعة أونج سان سو تشي ومستشارها الاقتصادي السابق الأسترالي شون تورنيل.

وجاء صدور الحكم بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية.

ونفي الاثنان الاتهام وأكدا بأنهما غير مذنبين.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الموضوع “ثلاث سنوات لكل منهما بدون أشغال شاقة”. تم النطق بالحكم خلال جلسة مغلقة.

ووجهت لسو تشي والعديد من أعضاء فريقها الاقتصادي اتهامات عن نفس الجريمة التي تصل عقوبتها القصوى إلى 14 عاما. وهم من بين الآلاف الذين اعتقلوا منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في انقلاب مطلع العام الماضي، ومن بينهم سياسيون ومشرعون وبيروقراطيون وطلاب وصحفيون.

تعاملت المحاكم بشدة مع معارضي الجيش، وأصدرت أحكاما بالسجن وحتى الإعدام في بعض القضايا. ويصر المجلس العسكري على أن محاكم ميانمار مستقلة وأن المعتقلين يخضعون للإجراءات القانونية الواجبة.

    المصدر :
  • رويترز

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