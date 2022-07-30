الحكم على منتج افلام داعش.. اليكم التفاصيل

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الحكم على الكندي محمد خليفة بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بالضلوع في تمويل تنظيم داعش الإرهابي، والترويج لجرائمه الوحشية.

وقال المدعون الأميركيون إن خليفة كان “شخصية بارزة” في التنظيم، ووصفوه بأنه وراء “الدعايات الغزيرة” لتنظيم داعش.

وكتب المدعي العام الأميركي أن خليفة لم ينتج فقط مقاطع الفيديو الدموية التي يستخدمها داعش للتحريض على الهجمات والتجنيد فحسب، بل قام أيضا بإعدام جنديين سوريين.

وبحسب المدعين، فإن التزام المتهم بالعنف والتنظيم الإرهابي، الذي خدم به بفخر لأكثر من خمس سنوات، استمر بلا هوادة حتى تم القبض عليه.

وجادل الادعاء في مذكرته بالحكم بأن عقوبة السجن المؤبد “معقولة ومناسبة”، في حين كان محامي خليفة يريد حكما بالسجن 20 عاما.

وغادر خليفة، وهو عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات ويبلغ من العمر 39 عاما ونشأ في تورنتو، كندا عام 2013 متجها إلى سوريا، حيث تدرب واستخدم مهارته في اللغة الإنجليزية لسرد مقاطع فيديوهات الإعدامات في التنظيم.

وظهر في عام 2014 وسط لهيب الحرب، وهو يأمر العديد من السوريين بحفر القبور ويطلقون النار على رجل راكع في مؤخرة رأسه، وفي ديسمبر 2019، أطلق النار على العديد من المقاتلين الأكراد المنخرطين في “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة.