الحكم غيابيا بالسجن على باكستاني حرض على قتل زعيم هولندي

أصدرت محكمة هولندية اليوم الاثنين على لاعب كريكيت سابق باكستاني حكما بالسجن لمدة 12 عاما بعد محاكمته غيابيا بتهمة التحريض على قتل الزعيم الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز.

وقضت المحكمة أن تصريحات أدلى بها خالد لطيف (37 عاما) تعد تحريضا على القتل والفتنة والتهديد.

ويعيش لطيف في باكستان ولم يحضر أيا من جلسات المحاكمة ولم تحتجزه السلطات في هولندا.

وقال الادعاء إن هولندا وباكستان ليس بينهما أي معاهدات معمول بها فيما يتعلق بالتعاون القضائي أو تسليم المجرمين، ولم تتلق طلبات التعاون السابقة في هذه القضية أي رد.

وذكرت المحكمة أن الادعاء أثبت أن لطيف نشر مقطع فيديو في 2018 عرض فيه مكافأة بقيمة ثلاثة ملايين روبية (حوالي 21 ألف يورو وقتئذ) لقتل فيلدرز.

ونشر مقطع الفيديو في وقت شهدت فيه باكستان مظاهرات ضد فيلدرز بعد إعلانه مسابقة لرسم صور ساخرة للنبي محمد، وألغيت المسابقة فيما بعد.